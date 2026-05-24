Скрывавшая потери бригада ВСУ признала пропажу почти 800 военных

24 мая 2026, 08:30

Скрывавшая потери бригада ВСУ признала пропавшими 786 военных под Волчанском

Скрывавшая потери 159-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердила данные о большом количестве пропавших без вести военнослужащих на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.