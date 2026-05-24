Скрывавшая потери бригада ВСУ признала пропажу почти 800 военных
Скрывавшая потери 159-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердила данные о большом количестве пропавших без вести военнослужащих на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его информации, в настоящее время в этих списках числятся 786 бойцов подразделения.
В марте сообщалось о том, что командование этой бригады скрывает реальные потери, записывая погибших как пропавших без вести. Кроме того, в том же месяце почти вся вторая рота подразделения исчезла при попытке переправы через реку Волчья.
Ранее появилась информация, что в селе Верхняя Терса Запорожской области украинские боевики приняли российских военных за своих и пустили их на позиции, после чего сдались в плен.
Читайте также: