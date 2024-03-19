«Скручивают руки и пихают в машины»: Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

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Украинцев запугивает пытками, которые якобы происходят в российском плену, об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Олег Лепях, видеоролик с его признаниями публикует Минобороны РФ.
«Нам рассказывали – если попадешь в плен, русские режут пальцы, руки… Но это все не так. Меня накормили, обогрели, дали сигареты», — рассказал Лепях.
По его словам, попав на поле боя он принял самостоятельное решение сдаться в плен российским военным.
«Хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины», — пожаловался украинец.
В то же время, медкомиссию украинские военкоматы проводят формально, тратя на каждого отдельного человека оп несколько минут, подчеркнул Лепях.
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Евгения Парфентьева