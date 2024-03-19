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«Скручивают руки и пихают в машины»: Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации на Украине

Пленный боец ВСУ Лепях рассказал, как украинцев запугивают пытками в плену ВС РФ
19 марта 2024, 18:12
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинцев запугивает пытками, которые якобы происходят в российском плену, об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Олег Лепях, видеоролик с его признаниями публикует Минобороны РФ.
«Нам рассказывали – если попадешь в плен, русские режут пальцы, руки… Но это все не так. Меня накормили, обогрели, дали сигареты», — рассказал Лепях.

По его словам, попав на поле боя он принял самостоятельное решение сдаться в плен российским военным.


При этом, Лепях рассказал, каким образом проводятся мобилизационные мероприятия на Украине.

«Хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины», — пожаловался украинец.

В то же время, медкомиссию украинские военкоматы проводят формально, тратя на каждого отдельного человека оп несколько минут, подчеркнул Лепях.

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В Белгородском зоопарке в результате обстрела погибла кенгуру Беннетта Гранди
19 марта 2024, 18:16

Фото: iStock/CraigRJD

От кассетных осколков во время обстрела ВСУ пострадали экзотариум и вольер. К сожалению, кенгуру Беннетта Гранди в это время была на улице, сообщила пресс-служба Белгородского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Работники зоопарка рассказали, что Гранди была особенной. Она переехала в зоопарк из Санкт-Петербурга осенью 2019 года и сразу же очаровала персонал своим дружелюбным и покладистым характером и при этом абсолютным бесстрашием. Кенгуру с удовольствием подходила к посетителям зоопарка, чтобы познакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. При всём изобилии фруктов, ей почему-то особенно нравились виноградные веточки.

В 2022 Гранди впервые принесла потомство.

«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Сотрудники зоопарка при обстреле не пострадали, теперь они занимаются восстановлением разрушенных в ходе атаки конструкций.

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#обстрел
#белгородская область
#всу
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Шольц назвал смешными дискуссии по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus
Канцлер Шольц: Дискуссии в ФРГ о поставке ракет Taurus Украине являются смешными
19 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/macky_ch

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus Вооружённым силам Украины. Об этом он заявил, выступая на конференции Europe 2024 в Берлине. Трансляцию провело издание Handelsblatt.
Дипломат рассказал, что Германия уже передала Украине существенно большую помощь, чем остальные европейские державы. Шольц озвучил сумму 28 миллиардов евро.

Канцлер объяснил, чем вызваны его слова о запрете на отправку дальнобойных ракет Taurus Киеву. Такое серьезное и дорогостоящее оружие должно обслуживаться исключительно профессиональными военными, имеющими подобный опыт. Для этих целей необходимо отправлять немецких военнослужащих на Украину, а Германия не хочет переступать эту черту.

Ракеты Taurus в процессе боевого применения требуют больших объемов данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами, а на Украине таковых нет. Кроме того, Шольц отметил, что если необходимые технические системы будут поставлены Украине, то они перестанут быть доступны Бундесверу, что существенно ослабит военную мощь ФРГ.

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#германия
#украина
#военная техника
#олаф шольц
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Эксперт Меркурис: ВСУ терпят катастрофу под Харьковом из-за российских ударов
19 марта 2024, 16:39

Фото: iStock/Olena_Z

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ не могут остановить натиск российских войск в Харьковской области. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Эксперт утверждает, что в этот раз западным странам лучше подготовиться к тому, что фронт на этом направлении обрушится, и украинские войска будут массово отступать. По мнению Меркуриса, в ближайшее время украинская оборона будет полностью разрушена.

Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#военные
#оборона
#сво
#всу
#украина
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Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО
Guardian: посол Украины в Австралии устроил скандал из-за показа фильма об СВО
19 марта 2024, 16:32

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма о спецоперации. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что в понедельник, 18 марта, на канале ABC состоялся показ фильма «Война на Украине: другая сторона» режиссера Шона Лангана. Цель фильма заключается в демонстрации человеческого взгляда на жизнь на российской линии фронта.

Украинский посол Мирошниченко был крайне недоволен, в результате чего потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном, а также пожаловался министру связи Мишелю Роуленду. Примечательно, что представители телеканала выступили в поддержку данного фильма, пояснив, что он вносит важный вклад в освещение украинского противостояния. А также они отметили, что австралийские зрители имеют право посмотреть его и сделать собственные выводы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пленный боец ВСУ отказался возвращаться на Украину
Пленный боец ВСУ Ткач: Нам незачем воевать за власть Украины
19 марта 2024, 14:39

Фото: iStock/Sinenkiy

Сдавшийся в плен в ДНР лейтенант 59-й отдельной бригады ВСУ Алексей Ткач рассказал, что осознанно принял решение сдаться, теперь он хочет остаться в России и не претендует на обмен.
Ранее стало известно, что 18 военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ сдались в плен подразделениям российской Южной группировки войск в районе села Георгиевка под Марьинкой. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он же передал РИА Новости видео допроса пленного ВСУ.

Он рассказал, что его подразделение получило приказ отправиться в Георгиевку в качестве подкрепления. При этом на месте прибывшие украинские военные поняли, что в живых там уже практически никого не осталось. Тогда и было принято решение сдаться в плен ВС РФ. Тогда он вышел на связь с российскими бойцами и попросил сохранить жизнь своим подчиненным.

«Подразделение приняло решение не претендовать на обмен, потому что нас ничего хорошего на Украине не ожидает: нас либо посадят, либо снова отправят на убой. Нам незачем воевать за эту власть», — заключил Ткач.

По словам Гагина пленные украинские военные с самого начала не хотели воевать на стороне ВСУ. При этом он подчеркнул, что украинские военные уже давно начали массово сдаваться, что указывает на недоверие к командованию и руководству Украины.

«Естественно, эти люди хотят жить, они не хотят идти на обмен, они просят оставить их до Победы в России. Они просто хотят вернуться домой живыми», — отметил Гагин.

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#всу
#вс рф
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Село Орловка в ДНР перешло под контроль российской армии
Минобороны РФ: Армия России освободила село Орловка в ДНР
19 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/macky_ch

На Авдеевском направлении армия России освободила от ВСУ село Орловка в ДНР, населённый пункт перешёл под контроль российских бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также уточняется, что российские бойцы отразили шесть контратак украинских штурмовиков.

Всего за минувшие сутки на Авдеевском направлении ликвидировано порядка 125 бойцов ВСУ, а также несколько единиц техники и вооружения, в том числе западного производства.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские военные покинули свои позиции у сел Орловка и Тоненькое под Авдеевкой. Кроме того, по его словам, украинские военные бросили своих погибших сослуживцев при отступлении.

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#всу
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#сво
#днр
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ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у границ Курской области планирующими бомбами — видео
ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у границ Курской области планирующими бомбами
19 марта 2024, 13:26

Фото: РИА Новости

Армия России нанесла удар планирующими авиабомбами по месту дислокации украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что пункт нахождения украинских диверсантов уничтожен в результате российского удара.

«Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — рассказали в ведомстве.

Также там добавили, что в лесном массиве у границ Белгородской области ликвидирована ДРГ. Российские военные нанесли упреждающий удар, уничтожив живую силу и технику противника.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удар дроном по украинской ДРГ, которые хотели выдвинуться к российской границе из Лукашовки. В Минобороны уточнили, что ВС РФ заметили в северной части населенного пункта Лукашовка движение ДРГ ВСУ. Диверсанты собирались на боевой машине пехоты выдвинуться в сторону России, чтобы организовать очередную провокацию.Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до 8 человек убитыми и ранеными.

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#военные
#удар
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#человек
#всу
#вс рф
#минобороны
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Истощение ПВО Украины изменит стратегическое соотношение сил на Украине
MWM: истощение ПВО Украины изменит стратегическое соотношение сил на Украине
19 марта 2024, 13:20

Фото: iStock/chameleonseye

Истощение средств противовоздушной обороны на Украине изменит стратегическое соотношение сил. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
«Сообщается, что украинские передовые позиции в Донбассе сделались значительно уязвимее: заменить «Пэтриот» чрезвычайно сложно, а С-300 — практически невозможно», — говорится в статье.

По данным издания, после уничтожения украинских систем ПВО, армия России стала всё чаще наносить авиаудары в зоне проведения спецоперации.

Авторы статьи также напомнили, что официальные лица Украины считают, что истощение ПВО в стране может изменить стратегическое соотношение сил и поставить Украину в еще более невыгодное положение.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами.

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#армия россии
#всу
#пво
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За неделю обстрелов в Белгородской области 16 человек погибли и 98 пострадали
Гладков: 9 тысяч детей вывезут из обстреливаемых районов Белгородской области
19 марта 2024, 12:12

Фото: iStock/Stivog

Около 9 тысяч детей вывезут из районов Белгородской области, в которых не прекращаются обстрелы, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».
Губернатор напомнил, что за минувшую неделю под обстрелами Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины погибли 16 человек, ещё 98 получили ранения разной степени тяжести. Гладков также напомнил, что в результате сегодняшнего обстрела 14-летняя девочка потеряла руку.

Гладков заявил, что около 9 тысяч детей планируют вывезти из районов региона, которые находятся под постоянными обстрелами. Эвакуация может произойти уже 22 марта, сейчас Белгородская область ведёт переговоры с главами других регионов: Пензенским, Тамбовским и Калужским.

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#сво
#белгородская область
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