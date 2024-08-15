Российские военные уничтожили танк Challenger 2 под Суджей

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В районе Суджи Курской области российские бойцы уничтожили британский танк Challenger Mk2. Об этом сообщает военкор Евгений Лисицын.
«"Ланцет" впервые уничтожил британский танк Challenger 2, стоящий на вооружении ВСУ. Challenger 2 находится в распоряжении украинской 82-й десантно-штурмовой бригады. Последний раз они уничтожались во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области», — написал Лисицын в своем Telegram-канале.
Таким образом, это первый случай поражения британского танка с помощью дрона на территории России.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники также сообщал, что Вооруженные силы Украины используют поставленные Великобританией танки Challenger 2 при наступлении на Курскую область.
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Элина Позднякова