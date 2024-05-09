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Взятие Часова Яра позволит российским войскам продвинуться вглубь центральных областей Украины. К тому же, расположенные поблизости города Константиновка, Краматорск и Славянск окажутся под ударами российской артиллерии.
Об этом в интервью изданию Sky News заявил назначенный Киевом глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. Он отметил, что Часов Яр находится на возвышенности. Такое расположение делает населённый пункт очень удобным для дислокации орудий и последующего обстрела окрестностей. В случае же прорыва фронта российские войска смогут войти в центральные районы, «в сердце Украины», как выразился руководитель ОВА.
Затем чиновник, как водится, начал просить у Запада оружия и боеприпасов. Он рассказал, что российская артиллерия и авиация за сутки наносят от полутора до двух с половиной тысяч ударов по позициям ВСУ, которые не могут отвечать сообразно из-за дефицита снарядов.
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Александр Бойцов