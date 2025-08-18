Sky News: Трамп позвонит Путину, пока лидеры ЕС и Зеленский находятся в Овальном зале

18 августа 2025, 23:16

Фото: iStock/sb2010

Дональд Трамп планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, пока представители Евросоюза и Владимир Зеленский находятся в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает телеканал Sky News.





При этом на встрече с Зеленским и европейскими лидерами Трамп уже подчеркнул, что у него отличные отношения с российским коллегой. Он напомнил, что они довольно давно знакомы.





«У меня всегда были с ним отличные отношения. Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ. И мы посмотрим, что из этого получится», — сказал Трамп.