Sky News: Трамп позвонит Путину, пока лидеры ЕС и Зеленский находятся в Овальном зале
Дональд Трамп планирует позвонить президенту России Владимиру Путину, пока представители Евросоюза и Владимир Зеленский находятся в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает телеканал Sky News.
При этом на встрече с Зеленским и европейскими лидерами Трамп уже подчеркнул, что у него отличные отношения с российским коллегой. Он напомнил, что они довольно давно знакомы.
«У меня всегда были с ним отличные отношения. Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ. И мы посмотрим, что из этого получится», — сказал Трамп.Также по стало известно, что Зеленский появится на канале Fox News в 01:00 по московскому времени. Он расскажет об итогах и впечатлениях от переговоров с американским президентом.