Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko
Мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился её победой. Такое мнение высказал украинский офицер, командир 47-й механизированной бригады Александр Ширшин.
В интервью телеканалу Sky News он рассказал, что, помимо кадрового дефицита и недостаточной боевой подготовки новобранцев, в ВСУ ощущается серьёзный дефицит вооружений, особенно артиллерии.
Кроме того, по его словам, мировое сообщество боится России. Военный выразил сожаление в связи с таким развитием событий, заявив, что это «неправильный путь». Ширшин также отверг идею избранного президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. По словам офицера, «это просто разговоры без результатов».
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«Мир... не хочет завершения войны нашей победой», — сделал вывод украинский офицер.
Кроме того, по его словам, мировое сообщество боится России. Военный выразил сожаление в связи с таким развитием событий, заявив, что это «неправильный путь». Ширшин также отверг идею избранного президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. По словам офицера, «это просто разговоры без результатов».
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Александр Бойцов