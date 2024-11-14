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Военный врач 374-го отдельного батальона связи группировки «Восток» с позывным Санта рассказал о повышенных рисках для медиков и журналистов в зоне СВО. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, украинские вооруженные силы в первую очередь нацеливаются на медработников и представителей прессы, когда замечают их опознавательные знаки. Санта подчеркнул, что медицинский персонал и журналисты не используют явные опознавательные знаки, такие как Красный крест, чтобы избежать атаки.
Также было сказано, что нашивки и опознавательные знаки на форме должны сливаться с ней, а эвакуационные машины не маркируются, чтобы снизить вероятность нападения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Потому что если птица срисует, что ты медик, постараются размотать, ведь потеря медика для подразделения означает увеличение санитарных потерь», — пояснил он.
Также было сказано, что нашивки и опознавательные знаки на форме должны сливаться с ней, а эвакуационные машины не маркируются, чтобы снизить вероятность нападения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова