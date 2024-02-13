Жительница Авдеевки пробиралась три дня через линию фронта в Донецк

Фото: iStock/Таисия Воронцова
Жительница Авдеевки Валентина преодолела линию боевого столкновения, чтобы попасть в Донецк. Ее историю передает РИА Новости.
Женщина рассказала, что вместе с отцом она присоединилась к группе людей, которые хотели уйти в Донецк со стороны подконтрольной ВС РФ территории в районе гостиницы «Царская охота».
Тогда она одна пошла в сторону Донецка. По словам Валентины, ей пришлось пересечь линию боевого столкновения. Во время ее пути с обеих сторон в посадке шли бои, но она продолжала идти, так как другого выбора у нее не было. Жительницу Авдеевки почти всю дорогу сопровождали два дрона, однако они перестали ее преследовать, когда она подошла к российским позициям. Здесь ее накормили и на машине отвезли в Донецк. Всего женщина на дорогу трое суток.
По ее рассказу, отец погиб из-за падения мины. Ей тогда повезло, она находилась всего в паре метрах от взрыва.
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
«Мы не знали, куда идти, все разрушено, улица горит. И не было места, куда можно людям пойти. Я предложила пойти на авдеевский поворот. Это дорога в сторону Донецка. Это как раз дорога мимо "Царской охоты". Люди посмотрели, было очень шумно, все падало, все взрывалось. Они сказали, что очень страшно туда идти», - рассказала она.
По ее рассказу, отец погиб из-за падения мины. Ей тогда повезло, она находилась всего в паре метрах от взрыва.
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* Запрещенная в России экстремистская организация.
Элина Позднякова