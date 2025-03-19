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На Западе сделали заявление о Зеленском

Bloomberg: Зеленский согласился прекратить удары по энергообъектам России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по российским энергообъектам, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с деталями разговора главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.
«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что, по словам человека, знакомого с ситуацией, является первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетней войны», — сказано в материале.
По заявлению собеседника журналистов, стороны договорились продолжать работу по расширению режима прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось о возвращении бойцов ВС РФ из плена.

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Военкор заявил о сбитии украинского истребителя F-16
Военкор Котенок: над Сумской областью сбили F-16 Украины
19 марта 2025, 20:44

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

О сбитии украинского истребителя F-16 над Сумской областью заявил российский военкор Юрий Котенок в личном Telegram-канале.
«Информация — предварительная и неподтвержденная», — сказано в публикации журналиста.
На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.

Перед этим Telegram-канал «Архангел спецназа» проинформировал, что F-16 США исполняют в Сумской области роль охотников на авиацию РФ. По информации журналистов, ВСУ пока не пользуются истребителями, чтобы сбрасывать авиабомбы, потому что этим занимаются самолеты времен СССР.

Ранее российский дипломат сделала заявление о миротворцах на Украине. Детали в нашем материале.

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Дипломат сделала заявление о миротворцах на Украине
Жданова: миротворцев на Украине приравняют в России к участникам конфликта
19 марта 2025, 20:30

Фото: istockphoto/Diy13

Миротворцев на Украине приравняют в РФ к участникам конфликта, заявила и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым «флагом», будь то иностранные контингенты, военные базы или некие «миротворческие операции», — заявила она в рамках заседания Форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности.
Дипломат подчеркнула, что Москва отреагирует всеми средствами на вовлечение в боевые действия других стран.

Ранее сообщалось, спецназ какой страны привели в готовность из-за Киева.

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#сво
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«Ура, мы дома!»: опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
МО РФ показало кадры возвращения российских военных из плена
19 марта 2025, 19:57

Фото: istockphoto/Diy13

Кадры возвращения военнослужащих ВС РФ из плена опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих», — сказано в публикации ведомства.
Перед этим в МО РФ докладывали, что при посредничестве арабской стороны между Россией и Украиной произошел обмен в формате 175 на 175. Кроме того, уточнялось, что в качестве жеста доброй воли российская сторона передала Киеву еще 22 боевиков, нуждающихся в медпомощи.

Ранее специалисты компании «Транснефть» раскрыли последствия атаки со стороны ВСУ по Кубани. Подробней в нашем материале.

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Британский спецназ привели в состояние готовности из-за Украины
The i Paper: спецназ Британии готов к отправке на Украину
19 марта 2025, 19:44

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом информирует издание The i Paper.
Отмечается, что британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений. Он регулярно действует в регионах, где Лондон официально не вовлечен в конфликт, для сбора данных и спасения похищенных людей, говорится в материале издания.

Ранее премьер-министр Кир Стармер заявил, что планы по созданию многонациональных миротворческих сил переходят в «оперативную фазу».

До этого сообщалось, что Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Транснефть» назвала последствия удара ВСУ по Кубани
«Транснефть»: удар ВСУ по станции «Кавказская» отразится на доходах КТК
19 марта 2025, 19:43

Фото: istockphoto/sommart

Удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несмотря на то, что объект ему не принадлежит. Об этом сказано в релизе компании «Транснефть».
«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — гласит документ.
В компании добавили, что через «Кавказскую» происходит перевалка «черного золота» из цистерн в трубопровод до «Кропоткинской», по которой тоже били украинские дроны.

Ранее в Минобороны РФ докладывали об атаке со стороны ВСУ по Кубани.

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#мир
#россия
#украина
#война
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