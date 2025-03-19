На Западе сделали заявление о Зеленском

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский согласился на прекращение ударов по российским энергообъектам, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с деталями разговора главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.
«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что, по словам человека, знакомого с ситуацией, является первым шагом в усилиях президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетней войны», — сказано в материале.По заявлению собеседника журналистов, стороны договорились продолжать работу по расширению режима прекращения боевых действий.
Ранее сообщалось о возвращении бойцов ВС РФ из плена.
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