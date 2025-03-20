В Европе высказались по антироссийским санкциям

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Сомнения Будапешта по поводу антироссийских санкций со стороны ЕС усиливаются, поскольку рестрикции, по мнению Венгрии, могут помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом Financial Times заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.
«Он также сказал, что «сомнения» Венгрии в отношении санкций против России «усилились», они, по его мнению, угрожают подорвать мирный процесс», — сказано в материале.Собеседник издания подчеркнул нежелание Будапешта, чтобы решения по санкциям препятствовали переговорному процессу и прекращению огня на Украине.
«Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу», — заключил Бока.Ранее стало известно, что ЕС не собирается соглашаться с российскими условиями по украинскому конфликту.
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