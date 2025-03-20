В Европе высказались по антироссийским санкциям

В Евросоюзе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.