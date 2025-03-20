Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Европе высказались по антироссийским санкциям

В Европе высказались по антироссийским санкциям

FT: Венгрия считает санкции ЕС против РФ угрозой урегулированию на Украине
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

Сомнения Будапешта по поводу антироссийских санкций со стороны ЕС усиливаются, поскольку рестрикции, по мнению Венгрии, могут помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом Financial Times заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.
«Он также сказал, что «сомнения» Венгрии в отношении санкций против России «усилились», они, по его мнению, угрожают подорвать мирный процесс», — сказано в материале.
Собеседник издания подчеркнул нежелание Будапешта, чтобы решения по санкциям препятствовали переговорному процессу и прекращению огня на Украине.

«Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу», — заключил Бока.
Ранее стало известно, что ЕС не собирается соглашаться с российскими условиями по украинскому конфликту.

Читайте также:

Стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США

Каллас предложит дать Киеву два миллиона крупнокалиберных снарядов

Политолог оценил согласие РФ на отказ от ударов по энергетическим объектам Украины
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#венгрия
#ес
#санкции
Глава Наро-Фоминского округа посетил мастерскую волонтёров, поддерживающих военных
20 марта 2025, 11:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Недавно глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ посетил мастерскую, где добровольцы и волонтёры активно трудятся, оказывая помощь военным в зоне Специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Вклад волонтёров в дело приближения Победы огромен. Женщины ежедневно плетут сети в Наро-Фоминске, Головково, Атепцево, Каменском и Верее. За время специальной операции было отправлено более 3 километров сетей.

Сообщество «Наро-Фоминский тыл» также активно участвует в поддержке: они изготавливают сухие борщи (отправлено 75 057 порций), шьют индивидуальные перевязочные пакеты (отправлено 8 970 штук), вяжут носки для культей в госпиталь и многое другое.

«Дорогие волонтёры, выражаю Вам искреннюю признательность и благодарность за Ваш труд и самоотверженность. Общими силами набирается большое количество гуманитарной помощи, которая отправляется российской армии», — обратился к волонтёрам Шамнэ.

Читайте также:

В Наро-Фоминске открыли памятную доску в честь педагога и поэта Александра Логинова

Власти Наро-Фоминского округа провели выездной приём в Апрелевке

В Наро-Фоминске подписали четырёхстороннее соглашение по проекту «Живая река»
#труд
#волонтеры
#подмосковье
#наро-фоминск
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Многие сёла в Курской области невозможно восстановить после оккупации ВСУ
Боец теробороны Грузин: многие курские сёла невозможно восстановить
20 марта 2025, 11:20

Фото: iStock/Roman Novitskii

Многие населенные пункты Курской области невозможно восстановить после оккупации и атак ВСУ. Об этом рассказал боец территориальной обороны с позывным «Грузин».
«На сегодняшний день невозможно (восстановить — ред.), деревни рассыпались полностью», — рассказал «Грузин» в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что решение о восстановлении разрушенных населенных пунктов курского приграничья будут принимать на государственном уровне. По словам бойца, местные жители хотят этого, однако существуют опасения, что молодое поколение уже не будет возвращаться туда из-за отсутствия работы.

Напомним, армия России практически полностью освободила оккупированные боевиками ВСУ территории Курской области. Из освобожденных населенных пунктов эвакуируют местное население. Людям оказывается вся необходимая помощь.

При этом многие села практически полностью разрушены украинскими силами. Сейчас военные саперы приступили к разминированию освобожденных территорий в курском приграничье.

Читайте также:

В Курской области солдаты ВСУ избили пожилого мужчину и убили его жену

ВС РФ завершают разгром группы ВСУ в Курской области — Путин

Дрон ВСУ ударил по Хомутовской больнице в Курской области — Хинштейн
#помощь
#военные
#армия
#жители
#население
#солдаты
#армия россии
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области солдаты ВСУ избили пожилого мужчину и убили его жену
20 марта 2025, 11:00

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В селе Куриловка Курской области украинские военные, один из них был в состоянии алкогольного опьянения, избили пожилого мужчину и застрелили его жену.
Как пишет RT, трагедия произошла 22 августа. Мужчина и его супруга пошли за водой к колонке, где стояли двое бойцов ВСУ с автоматами. Они стали расспрашивать пожилую пару о чём-то, и в этот момент вышел третий — пьяный военный. Он предложил своим сослуживцам убить мужчину.

После этих слов военные начали избивать пенсионера на глазах у супруги. Мужчина потерял сознание после удара прикладом автомата по голове.
«Когда пришёл в себя, увидел, что жена лежит мёртвая, у неё был прострелен глаз. Её расстреляли в упор и ушли в дом», — рассказал пострадавший RT.
Потом мужчина добрался до жилых домов, где ему помогли жители. После пострадавший ушёл из села в Суджу.

Напомним, что 13 марта российские войска освободили город. По данным Минобороны, жители Суджи находились в оккупации с момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа.

Читайте также:

Два детсада и школа пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

В Воронежской области уничтожили около 40 беспилотников
#трагедия
#военные
#пострадавший
#бпла
#жители
#всу
#минобороны
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС не намерен принимать условия России по Украине
Bloomberg: ЕС отказывается принимать условия России по урегулированию на Украине
20 марта 2025, 10:46

Фото: iStock/ffikretow

В Евросоюзе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.
Один из европейских чиновников назвал условия России по Украине «нереалистичными». При этом Европейский союз также хочет нарастить расходы на оборонную промышленность, рассчитывая получить большую автономию в переговорном процессе.

В среду, 19 марта, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который длился около часа. Глава США отметил, что они говорили о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «с целью согласовать запросы и потребности Москвы и Киева».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО

Стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США

Британский спецназ привели в состояние готовности из-за Украины
#украина
#евросоюз
#россия
#конфликт
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын «ростовского потрошителя» Чикатило служит в рядах ВСУ под Харьковом
Сын Чикатило служит в подразделении артиллеристов ВСУ на Харьковском направлении
20 марта 2025, 10:08

Фото: iStock/Tunatura

Сын маньяка Андрея Чикатило 56-летний Юрий проходит службу в рядах украинской армии. Известно, что он служит в подразделении артиллеристов на Харьковском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, Юрий сменил фамилию на девичью своей жены — Мирошниченко. В ряды ВСУ он вступил ещё в самом начале спецоперации.

Юрий Мирошниченко долго наживался на имени своего отца, ходил на разные украинские шоу, участвовал в Евромайдане и делал вид, что он истинный патриот Украины. На фронт уехал из-за проблем с законом.

В 2016 году Юрия бросила жена. Он не стал платить алименты на своего сына (мальчик родился в день рождения деда-убийцы, его назвали в его честь). В итоге у Мирошниченко накопились долги, из-за чего его разыскивали судебные приставы и МВД Украины. Чтобы не попасться, он уехал воевать.

Также у Мирошниченко есть и другие проблемы с законом — судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время Юрий занимался разграблением украинских заводов, украденное имущество переправлял в Россию. В общей сложности он провёл в тюрьме 13 лет, где никогда не скрывал своего родства с маньяком Чикатило.

Читайте также:

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

SHOT: дроны ВСУ атаковали НПЗ в Энгельсе, начался пожар из-за осколков БПЛА

«Ура, мы дома!»: опубликованы кадры возвращения российских военных из плена
#убийство
#мвд
#алименты
#долги
#приставы
#шоу
#мальчик
#всу
#маньяк
#армия
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате