Зеленский разрешил солдатам ВСУ замораживать репродуктивные клетки

Фото: iStock/Olena_Z
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий солдатам Вооружённых сил Украины (ВСУ) замораживать репродуктивные клетки. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что согласно этому закону украинские военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.
Инициатива, предложенная депутатами Верховной рады, позволит военным сохранить возможность продолжения рода после получения различных травм, оказывающих негативное влияние на репродуктивную систему.
Возможность сохранения клеток предоставляется как мужчинам, так и женщинам, которые проходят службу в составе ВСУ.
Читайте также:
На Украине думают, как наказать мужчин, не вернувшихся в страну для службы в ВСУ
Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой
Инициатива, предложенная депутатами Верховной рады, позволит военным сохранить возможность продолжения рода после получения различных травм, оказывающих негативное влияние на репродуктивную систему.
Читайте также:
На Украине думают, как наказать мужчин, не вернувшихся в страну для службы в ВСУ
Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой
Анастасия Чинкова