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Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кит сообщил о случаях дезертирства в своем взводе, где с поля боя сбежали четыре из семнадцати человек, передает РИА Новости.
Причины ухода были разными: один из солдат покинул подразделение из-за невозможности взять отпуск, другой — в результате контузии, а третий ушел самовольно.
По словам Кита, подобные инциденты встречаются во многих подразделениях ВСУ, и дезертирство стало распространенной проблемой в украинской армии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента.
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«Случаи были разные. Один ушел после того, как его контузило. Второй сбежал из-за того, что ему не давали сходить в отпуск, третий — просто сам ушел», — пояснил Кит.
По словам Кита, подобные инциденты встречаются во многих подразделениях ВСУ, и дезертирство стало распространенной проблемой в украинской армии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента.
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Мария Моисеева