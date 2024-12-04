Шольц: ФРГ не разрешит армии Украины наносить удары вглубь РФ

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после своего визита на Украину заявил, что Германия не даст позволение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ и не собирается поставлять Киеву ракеты Taurus, проинформировало Reuters.
«По моему мнению, уже озвученные ранее мной решения остаются неизменно правильными: Германия не разрешит наносить ВСУ удары опасным оружием, которое мы поставили Киеву, вглубь российской территории. Это в том числе касается и крылатых ракет», — обратил внимание Олаф Шольц.
Ещё канцлер Германии призвал союзников сохранять спокойствие во время принятия решений по поддержке Киева.
Олаф Шольц отметил, что «будет продолжать делать все возможное» для недопущения эскалации на Украине, а ещё прямого конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом (НАТО).
2 декабря Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер ФРГ прибыл в столицу Украины на поезде.
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