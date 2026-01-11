В Киеве предупредили ЕС об опасности ответа «Орешником» за отправку войск на Украину
Welt: Отправка войск ЕС на Украину может спровоцировать РФ на удар «Орешником»
Размещение европейских войск на Украине может спровоцировать Россию на применение ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Такое предположение сделал находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
Напомним, что ранее в Минобороны сообщили об использовании гиперзвуковых ракет «Орешник» для удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку по резиценции президента РФ Владимира Путина.
«Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?», — сказал корреспондент Die Welt.По словам Ваннера, Западу не стоит игнорировать «намек», что любая отправка солдат на Украину без одобрения Москвы чревата серьёзной эскалацией. Речь также идет о ситуации, где бойцы будут посланы в рамках якобы миротворческих сил.
Журналист отметил, что обширная дискуссия в Европе о размещении войск на Украине игнорирует позицию России, что может завести обсуждения в тупик.
Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне стран «коалиции желающих». Участники обсудили вопросы «гарантий безопасности» для Украины, в том числе рассматривалось создание многонациональных сил.