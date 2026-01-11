В Киеве предупредили ЕС об опасности ответа «Орешником» за отправку войск на Украину

11 января 2026, 02:07

Welt: Отправка войск ЕС на Украину может спровоцировать РФ на удар «Орешником»

Фото: iStock/PavelRodimov

Размещение европейских войск на Украине может спровоцировать Россию на применение ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Такое предположение сделал находящийся в Киеве корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.





Напомним, что ранее в Минобороны сообщили об использовании гиперзвуковых ракет «Орешник» для удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку по резиценции президента РФ Владимира Путина.





«Несбиваемая угроза»: Военэсперт раскрыл возможности комплекса «Орешник»

«Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?», — сказал корреспондент Die Welt.