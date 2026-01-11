Боец-насильник ВСУ хвастался сослуживцам своими «подвигами»

11 января 2026, 07:40

Фото: iStock/Irina Piskova

Попавший в плен ВС РФ боец ВСУ Валерий Соколенко, насиловавший и убивавший мирных жителей Донбасса в 2017 году, хвастался сослуживцам своими «подвигами». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал другой украинский военнопленный Сергей Гусар.





Видео с его показаниями предоставил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Дипломат заявил, что украинские власти не наказали Соколенко за совершенные им преступления.

«Он пришел (в бригаду — прим.ред.) на неделю позже меня. Пришел, и в одной из бесед на позиции он хвастался <…> с высокомерием это все рассказывал, как в 2017 году он участвовал в АТО, и селе Водяное изнасиловали с товарищем они девушку. И после этого еще убили четверых мирных жителей. Еще мародерствовали по погребам», — рассказал Гусар.