В Китае призвали контролировать украинский кризис

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ в результате их безрассудных действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.