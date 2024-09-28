В Китае призвали контролировать украинский кризис

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Украинский кризис должен контролироваться, заявил глава МИД КНР Ван И в рамках встречи с представителем президента Бразилии Селсу Аморимом в США. Слова Ван И передает CGTN Global Watch.
«Все больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации, международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации», — сказал Ван И.Он добавил, что мировому сообществу нужно сплотиться, чтобы разрешить конфликт.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в группу по урегулированию конфликта на Украине войдет 15 государств. Их цель — сформировать группу «Друзья мира», говорил Сийярто.
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