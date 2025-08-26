Достижения.рф

Массированная атака БПЛА ВСУ отражается в российском регионе

Бочаров: В Волгоградской области силы ПВО РФ отражают массированную атаку БПЛА
Средства ПВО отражают массированную атаку БПЛА ВСУ на территории Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.



По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в садоводческом товариществе на юге Волгограда. Отмечается, что пострадавших нет.

В настоящее время проводится оценка масштабов повреждений, обстановка находится под контролем экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в действиях восьми украинских военнопленных, которых задержали в Курской области, выявлены признаки преступлений против мирного населения. Все бойцы доставлены военным следователям для проведения допроса.

Мария Моисеева

