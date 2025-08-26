Массированная атака БПЛА ВСУ отражается в российском регионе
Средства ПВО отражают массированную атаку БПЛА ВСУ на территории Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в садоводческом товариществе на юге Волгограда. Отмечается, что пострадавших нет.
В настоящее время проводится оценка масштабов повреждений, обстановка находится под контролем экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в действиях восьми украинских военнопленных, которых задержали в Курской области, выявлены признаки преступлений против мирного населения. Все бойцы доставлены военным следователям для проведения допроса.
