Достижения.рф

В Ленобласти сбили четыре украинских дрона

В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили четыре дрона ВСУ
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона в небе над Кингисеппским районом Ленинградской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.



При этом ранее в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена угроза атаки беспилотников.

В работе аэропорта Пулково были введены временные ограничения. Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности. Информация поступила около 04:45 (мск).

Александр Дрозденко подчеркнул, что в результате атаки БПЛА отсутствуют пострадавшие и разрушения.

В ночь с 25 на 26 августа дроны ВСУ также совершили налет на территорию Волгоградской области. Обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в садоводческом товариществе на юге Волгограда.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0