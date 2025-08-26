В Ленобласти сбили четыре украинских дрона
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона в небе над Кингисеппским районом Ленинградской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
При этом ранее в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена угроза атаки беспилотников.
В работе аэропорта Пулково были введены временные ограничения. Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности. Информация поступила около 04:45 (мск).
Александр Дрозденко подчеркнул, что в результате атаки БПЛА отсутствуют пострадавшие и разрушения.
В ночь с 25 на 26 августа дроны ВСУ также совершили налет на территорию Волгоградской области. Обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в садоводческом товариществе на юге Волгограда.
