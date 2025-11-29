29 ноября 2025, 00:52

Слуцкий: отставка Ермака стала следствием коррупции на Украине

Леонид Слуцкий (Фото: Telegram / @slutsky_l)

К отставке главы Офиса Зеленского Андрея Ермака привел коррупционный скандал на Украине. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.





Владимир Зеленский 28 ноября подписал указ об увольнении Ермака. По словам депутата ГД, отставка главного соратника лидера киевского режима является следствием разгула коррупции на Украине, в которой замешано множество чиновников. Слуцкий также подчеркнул, что до кульминации этого скандала еще далеко.



«Возможную его причастность к коррупционным схемам должно оценивать следствие и сделать соответствующие выводы. Ермак возглавлял переговорную группу по урегулированию украинского конфликта», — отметил лидер ЛДПР в беседе с RT.