В Егорьевске мам участников СВО поздравляют с наступающим Днём матери
В Егорьевске в преддверии Дня матери с наступающим праздником поздравили мам военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Глава муниципалитета Дмитрий Викулов поздравил Татьяну Викторовну – маму участника СВО Ивана Трефилова, и его сестру Марию. Егорьевец ушел на передовую добровольцем. Мать рассказала, что он всегда хотел защищать Родину, мечтал попасть в ВДВ, а о том, что планирует поехать на СВО, не говорил до последнего.
Иван воевал на Херсонском направлении в 810-й бригаде морской пехоты, участвовал в штурме села Крынки, награждён медалью «За Отвагу» и орденом Мужества. Погиб при выполнении задач на Курском направлении.
«Сейчас главное – не забывать наших героев. Мы о них помним, мы помним о вас и всегда поможем», – сказал Викулов.
У Ивана растёт дочь Валерия, которая учится в Рязани на ветеринара. Сестра бойца участвует в отправке гуманитарных грузов на передовую и помогает ветеранам СВО, проходящим реабилитацию в Егорьевском центре социального обслуживания.
Поздравили матерей защитников и депутаты местного Совета.