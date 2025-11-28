В Егорьевске мам участников СВО поздравляют с наступающим Днём матери

28 ноября 2025, 21:05

Фото: пресс-служба администрации м. о. Егорьевск

В Егорьевске в преддверии Дня матери с наступающим праздником поздравили мам военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Глава муниципалитета Дмитрий Викулов поздравил Татьяну Викторовну – маму участника СВО Ивана Трефилова, и его сестру Марию. Егорьевец ушел на передовую добровольцем. Мать рассказала, что он всегда хотел защищать Родину, мечтал попасть в ВДВ, а о том, что планирует поехать на СВО, не говорил до последнего.



Иван воевал на Херсонском направлении в 810-й бригаде морской пехоты, участвовал в штурме села Крынки, награждён медалью «За Отвагу» и орденом Мужества. Погиб при выполнении задач на Курском направлении.

«Сейчас главное – не забывать наших героев. Мы о них помним, мы помним о вас и всегда поможем», – сказал Викулов.