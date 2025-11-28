Медведев назвал Зеленского лицом, которое не подпишет мир по Украине

28 ноября 2025, 21:16

Медведев заявил, что Зеленский не будет подписантом мирного договора по Украине

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский является нелегитимным главой государства и не может выступать в качестве подписанта мирного договора.





Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в MAX. В своём сообщении российский политик заявил, что коррупционная власть вокруг экс-комика «посыпалась».





«Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор», — добавил Медведев.