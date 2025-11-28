Медведев назвал Зеленского лицом, которое не подпишет мир по Украине
Медведев заявил, что Зеленский не будет подписантом мирного договора по Украине
Владимир Зеленский является нелегитимным главой государства и не может выступать в качестве подписанта мирного договора.
Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в MAX. В своём сообщении российский политик заявил, что коррупционная власть вокруг экс-комика «посыпалась».
«Даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор», — добавил Медведев.
Медведев также выразил уверенность в неизбежности краха режима Зеленского.
Ранее тот объявил состав украинской делегации для переговоров с США, отметив, что в нее войдут представители Министерства иностранных дел и других ведомств.