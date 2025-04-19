Леонид Слуцкий (фото: Telegram @slutsky_l)
Владимир Зеленский, пообещавший действовать «зеркально», пытается «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что глава киевского режима пытается «выкрутить» ситуацию, но пока у него плохо получается. Теперь остаётся отслеживать, удержится ли Украина от провокаций на этот раз. Исход будет показателен для всего мира.
Лидер фракции ЛДПР напомнил, что именно украинская сторона неоднократно нарушала мораторий на удары по энергетическим объектам, который неукоснительно соблюдался ВС РФ.
Слуцкий подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, держит своё слово.
В заключение глава думского комитета назвал решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии «сильным и красивым ходом», который демонстрирует приверженность страны к миру, гуманизму и христианским ценностям.
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Лидер фракции ЛДПР напомнил, что именно украинская сторона неоднократно нарушала мораторий на удары по энергетическим объектам, который неукоснительно соблюдался ВС РФ.
Слуцкий подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, держит своё слово.
В заключение глава думского комитета назвал решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии «сильным и красивым ходом», который демонстрирует приверженность страны к миру, гуманизму и христианским ценностям.
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Анастасия Чинкова