ВСУ получили приказ прекратить огонь после начала пасхального перемирия

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ВСУ получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия. Об этом сообщает Русская служба BBC News в своём Telegram-канале.
Старший офицер украинских войск сообщил британскому изданию, что подразделения получили приказ прекратить обстрел российских позиций спустя несколько минут после того, как должно было стартовать объявленное российской стороной пасхальное перемирие.
Напомним, что ранее в этот день президент России Владимир Путин встретился с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе переговоров российский лидер объявил пасхальное перемирие, которое начало действовать в 18:00 мск.
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Напомним, что ранее в этот день президент России Владимир Путин встретился с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе переговоров российский лидер объявил пасхальное перемирие, которое начало действовать в 18:00 мск.
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Анастасия Чинкова