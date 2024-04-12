Служащий в ВСУ комик Виктор Розовый чуть не лишился головы

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Украинский комик Виктор Розовый, служащий в ВСУ, получил ранение в голову, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на его супругу Ольгу.
По данным издания, все случилось в ходе выполнения одного из боевых заданий. Розовый известен своим участием в украинской «Лиге смеха». Его супруга отметила, что после операции состояние Виктора стабильное, он находится в сознании.
Розовая добавила, что предстоит длительный процесс реабилитации, который потребует много времени.
В начале апреля раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных. В начале боя в районе Новомихайловки в ДНР командир группы получил тяжелые ранения, поэтому «Бурхат» взял командование на себя. Он вместе с отрядом захватил опорный пункт ВСУ.
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Розовая добавила, что предстоит длительный процесс реабилитации, который потребует много времени.
В начале апреля раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных. В начале боя в районе Новомихайловки в ДНР командир группы получил тяжелые ранения, поэтому «Бурхат» взял командование на себя. Он вместе с отрядом захватил опорный пункт ВСУ.
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Алёна Самарева