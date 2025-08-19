Служба по контракту 2025: какие льготы и выплаты положены в Подмосковье

19 августа 2025, 14:17

Видео: Минобороны РФ

Для повышения эффективности выполнения задач в ходе специальной военной операции можно заключить контракт с Министерством обороны РФ и оказать поддержку соотечественникам в защите интересов Родины на передовой. Государство гарантирует своим защитникам и их семьям широкий спектр пособий и льгот. Важно отметить, что единовременная выплата была увеличена и теперь составляет 2,3 миллиона рублей.