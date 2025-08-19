Служба по контракту 2025: какие льготы и выплаты положены в Подмосковье
Видео: Минобороны РФ
Для повышения эффективности выполнения задач в ходе специальной военной операции можно заключить контракт с Министерством обороны РФ и оказать поддержку соотечественникам в защите интересов Родины на передовой. Государство гарантирует своим защитникам и их семьям широкий спектр пособий и льгот. Важно отметить, что единовременная выплата была увеличена и теперь составляет 2,3 миллиона рублей.
Служба по контракту в Подмосковье привлекает всё больше граждан, желающих построить военную карьеру. Московская область предлагает особые условия для контрактников, включая качественную подготовку и существенные социальные гарантии. Ключевым преимуществом является обучение под руководством опытных наставников, обеспечивающее высокий уровень профессиональной готовности.
Военнослужащие проходят интенсивную боевую подготовку и получают современное снаряжение, что позволяет эффективно действовать в условиях реальных боевых операций. Финансовые условия для контрактников весьма привлекательны и зависят от звания и должности. Минимальное ежемесячное денежное содержание составляет: для стрелка (рядового) около 204 тысяч рублей; для командира отделения (сержанта) примерно 232 тысячи рублей; для заместителя командира взвода — около 242 тысяч рублей.
Дополнительно выплачиваются премии за участие в боевых действиях и вознаграждения за уничтожение или захват техники противника, что повышает мотивацию военнослужащих и подчеркивает значимость их службы. Социальные гарантии включают государственные компенсации, единовременные региональные выплаты и всестороннюю поддержку как самих военных, так и их семей.
Для иностранных граждан служба по контракту открывает путь к ускоренному получению российского гражданства. Для заключения контракта необходимо быть гражданином РФ и достичь 18 лет, а также пройти медицинскую комиссию. Срок контракта варьируется от одного до пяти лет. Семьи военнослужащих получают значительные льготы: кредитные каникулы, приоритетное трудоустройство супругов при сокращении штата, право детей на бесплатное высшее образование на бюджетной основе, внеочередное устройство в детские сады, бесплатное питание (завтраки и обеды) в школах, а также психологическую и правовую поддержку для уверенности в завтрашнем дне.
Для заключения контракта обращайтесь: Горячая линия: +7 495 990 7777 или на официальный сайт: контрактмо.рф
