Российские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Российские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в ходе атаки были использованы две крылатые ракеты Х-101 и четыре снаряда оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Кроме того, предприятие подверглось атаке с применением дронов-камикадзе типа «Герань».
Данный НПЗ в 2022 году оставался единственным действующим нефтеперерабатывающим предприятием на Украине. Первый удар по нему российские войска нанесли ещё в начале специальной военной операции. Как отмечается, завод обеспечивал топливом украинскую армию, включая поставки бензина и дизеля для военных формирований в Донбассе.
