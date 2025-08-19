ВСУ атаковали храм в Белгородской области прямо во время службы
Украинская армия атаковала храм в селе Новая Таволжанка Белгородской области прямо во время проходившей там службы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Под ударом оказался храм Покрова Пресвятой Богородицы, который расположен в Шебекинском районе региона. В результате атаки пострадала местная жительница. Сейчас ей оказывают помощь.
Ранее стало известно, что на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде начался пожар. Возгорание случилось после атаки украинского беспилотника. К тому же под ударом оказался один из корпусов городской больницы.
