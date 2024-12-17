«Слякоть, снег и крысы»: ситуация ВСУ в Курской области становится все мрачнее

Фото: iStock/szakalikus
Ситуация украинских войск в Курской области продолжает ухудшаться: ВСУ были вынуждены перейти к обороне из-за тяжелых погодных условий.
Издание The Economist, ссылаясь на украинских офицеров, сообщает, что российская армия сохраняет значительное преимущество в численности личного состава, вооружении и технике. В то же время бойцы ВСУ сталкиваются с непростыми условиями — снег, грязь, холод и крысы усугубляют ситуацию на позициях.
По данным издания, ключевой перелом произошел в сентябре, когда украинское командование заменило элитные подразделения в Курской области менее подготовленными бойцами. После этого ВСУ утратили половину контролируемых территорий и окончательно перешли в оборону.
Читайте также:
Трамп высказался о возможных уступках Украины по территориальному вопросу
«Они играли в тир»: Выживший поведал о зверствах ВСУ против мирных жителей Дзержинска
Россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику»
Мария Моисеева