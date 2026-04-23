Стали известны подробности нападения на врачей с ножом в больнице Дагестана
В Махачкале задержали напавшего с ножом на врачей мужчину, его мотивы выясняются
Мужчина с ножом напал на двух врачей в больнице Дагестана и скрылся. Однако полиция быстро вышла на его след и задержала подозреваемого. Об этом сообщили в Telegram-канале «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА».
Инцидент произошёл в четверг вечером в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Вишневского в Махачкале. Злоумышленник нанёс ножевые ранения в область лица и шеи двум врачам — травматологу и хирургу. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
«Нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время личность его была установлена и он уже задержан полицейскими», — говорится в материале.Согласно данным минздрава Дагестана, пострадавшему хирургу сделали операцию и перевели в реанимацию, а состояние травматолога оценивается как средней степени тяжести. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Отмечается, что подозреваемым оказался 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата Гумбетовского района). Причины, побудившие его совершить нападение, в настоящий момент устанавливаются. Сейчас мужчину направили на медицинское освидетельствование. После экспертизы станет известно, находился ли он под действием запрещённых веществ или алкоголя.