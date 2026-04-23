Стали известны подробности нападения на врачей с ножом в больнице Дагестана

23 апреля 2026, 23:26

В Махачкале задержали напавшего с ножом на врачей мужчину, его мотивы выясняются

Мужчина с ножом напал на двух врачей в больнице Дагестана и скрылся. Однако полиция быстро вышла на его след и задержала подозреваемого. Об этом сообщили в Telegram-канале «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА».





Инцидент произошёл в четверг вечером в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Вишневского в Махачкале. Злоумышленник нанёс ножевые ранения в область лица и шеи двум врачам — травматологу и хирургу. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.





«Нападавший с места происшествия скрылся. Но в короткое время личность его была установлена и он уже задержан полицейскими», — говорится в материале.