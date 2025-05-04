Слюсарь: в Каменске-Шахтинском Ростовской области был уничтожен БПЛА

Фото: iStock/NiseriN
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области средства ПВО уничтожили БПЛА в ночь на 4 мая. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Каменск-Шахтинске местные жители услышали не менее пяти взрывов. К тому же в небе наблюдались вспышки света и слышался звук мотора.
Читайте также:
В Белгородской области обстрел ВСУ привел к ранению семьи из трех человек
Через неделю после освобождения Курской области силы ПВО сбили 73 БПЛА ВСУ
Алаудинов: самыми жестокими в Курской области были иностранные наемники ВСУ
Иван Мусатов