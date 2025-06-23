СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанта Апти Алаудинова

23 июня 2025, 03:43

Апти Алаудинов (Фото: кадр видео Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Эти данные обнаружило РИА Новости в украинских официальных источниках.





Согласно информации, Алаудинов разыскивается СБУ с марта 2022 года. Основанием для розыска стало обвинение по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. В качестве меры пресечения указано судебное постановление, разрешающее задержание для привода.



Кроме того, Алаудинова внесен в базу данных сайта «Миротворец»*.



