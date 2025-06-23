СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанта Апти Алаудинова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Эти данные обнаружило РИА Новости в украинских официальных источниках.
Согласно информации, Алаудинов разыскивается СБУ с марта 2022 года. Основанием для розыска стало обвинение по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. В качестве меры пресечения указано судебное постановление, разрешающее задержание для привода.
Кроме того, Алаудинова внесен в базу данных сайта «Миротворец»*.
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Стоит отметить, что СБУ неоднократно выдвигала заочные обвинения в адрес российских представителей, однако до сих пор это не приводило к каким-либо практическим последствиям.
Ранее сообщалось, что СБУ не отменила розыск главы российской переговорной группы Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между сторонами.
20 июня «Радио 1» писало о том, что Алаудинов встретился с бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, схиигуменом Гавриилом (Виноградовым) после публичного конфликта. Он также принес личные извинения.
Изначально конфликт возник из-за слов отца Гавриила об исламе, которые Алаудинов счел оскорбительными. В ответ он прозвал священнослужителя «дебилом в рясе».
*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ