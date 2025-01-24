Mash: в Рязани загорелся частный дом в результате падения обломков дрона ВСУ

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В Рязани загорелся частный дом после падения на него обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Mash.
«Пожар в частном доме после падения обломков беспилотника в Рязани», — пишут в telegram-канале.
По предварительным данным, возгорание произошло в коттеджном поселке Дашково-Песочня.
Напомним, что украинские беспилотники совершили атаку на Рязань в ночь на 24 января. Целью налета дронов стал местный нефтезавод. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших в результате происшествия нет.
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Иван Мусатов