«Смена СВО на КТО»: эксперт заявил о возможности нового вектора в конфликте на Украине
RuNews24.ru: СВО может трансформироваться в КТО
В последнее время все чаще поднимается вопрос о возможной смене формата российской спецоперации на контртеррористическую. Это связано с обсуждением признания Украины террористическим государством после атак на инфраструктурные объекты в Курской и Брянской областях. Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович пояснил, что изменится в случае объявления режима КТО в РФ.
«В случае если это признание произойдет, вероятно, военная операция может трансформироваться в контртеррористическую операцию (КТО). Согласно закону о противодействии терроризму, КТО включает в себя комплекс специальных, оперативно-боевых и иных мероприятий, направленных на пресечение террористического акта», — рассказал Якубович в беседе с RuNews24.ru.
В рамках КТО также предусмотрена работа по обезвреживанию террористов, а также обеспечении безопасности граждан страны.
Отмечается, что в случае трансформации СВО в КТО, что Россия будет предпринимать более жесткие меры: точечные удары, зачистки, спецоперации, ликвидация террористических ячеек. Кроме того, будут усилены контртеррористические меры в приграничных регионах.