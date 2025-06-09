Ермак заявил о необходимости остановить Россию силовыми мерами
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале заявил о необходимости силового сдерживания России. По его словам, Москва продолжает эскалацию конфликта и не желает прекращения боевых действий.
«Россия осуществляет эскалацию войны, которую не хочет прекращать. Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — написал украинский чиновник.Ранее во время поездки в Вашингтон он призывал Белый дом ужесточить санкционное давление на Россию. Ермак утверждал, что Россия сознательно затягивает переговорный процесс, используя его для манипуляций. Такие заявления он сделал на встрече со спецпредставителем США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Перед этим сообщалось, что Ермак призвал запретить российской оперной певице Анне Нетребко выступать в Евросоюзе.