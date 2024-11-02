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«Смертный приговор»: Слуцкий прокомментировал разрешение 60 чехам вступить в ВСУ

Слуцкий прокомментировал решение Павела разрешить согражданам вступить в ВСУ
Леонид Слуцкий (Фото: сайт Кремля)

Леонид Слуцкий (Фото: сайт Кремля)

Президент Чехии Пётр Павел подписал смертный приговор согражданам, разрешив им присоединиться к ВСУ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Петра Павела сообщило, что 60 граждан Чехии получили разрешение на присоединение к ВСУ.

Выдача такого разрешения и одобрение намерений чехов принимать участие в боевых действиях против России были неправильными о стороны Павела, поскольку этим он подписал смертный приговор своим согражданам. И всё это он сделал ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод Украины, отметил Слуцкий.



Также политик подчеркнул, что 60 новых военных в рядах ВСУ никак не изменят положение украинской армии на фронте. Однако их участие в конфликте является плохим прецедентом, в первую очередь, для самой Чехии.

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#сво
ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме Селидово в ДНР
02 ноября 2024, 20:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ применили тактику «множественных порезов» в ходе штурма города Селидово в ДНР. Об этом сообщил командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов, слова которого приводит телеканал «Звезда».
Он объяснил, что российские военные «находились везде», они окружили ВСУ и запутали из. Так украинские бойцы не понимали, что происходит и что им делать, поскольку выстрелы раздавались со всех сторон.

При этом Чувашов подчеркнул, что изначально ВСУ ждали наступления российских войск с юга, но ВС РФ, узнав об этом, специально нанесли удары с севера и погли в обход фланга с востока. Таким образом удалось взять город в «клещи».

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МИД РФ представил список из 29 морпехов ВСУ, возвращённых при обмене 17 октября
02 ноября 2024, 20:47

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, которые были возвращены 17 октября российской стороной в рамках обмена по формуле «95 на 95». Соответствующий документ представлен в Telegram-канале ведомства.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга опровергла заявления киевских властей о том, что Россия якобы отказывается включать в списки на обмен украинских морских пехотинцев.

Также в этот день Захарова сообщила, что Украина приняла только 279 военнопленных из предложенных российской стороной 935.

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#мария захарова
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На Украине сообщают о скором запуске производства дальнобойных ракет
Глава компании ВПК: Украина собирается начать выпуск дальнобойных ракет в 2025 г
02 ноября 2024, 20:43

Фото: iStock/Petrovich9

Украина собирается запустить производство собственных баллистических и крылатых ракет уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью изданию «Обозреватель».
Он подчеркнул, что в стране уже проводятся испытания, пока только лётные, однако конкретные результаты уже имеются. Такими темпами к середине следующего года на Украине появятся собственные баллистические и крылатые ракеты.

Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном испытании первой баллистической ракеты украинского производства. Однако он не уточнил, к какому классу дальности она относится.

Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дальность её полёта составляет 600-700 километров.

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#всу
#минобороны
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МО РФ: Экипажи Ка-52М уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области
02 ноября 2024, 19:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Экипажи вертолётов Ка-52М Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные удары по скоплению живой силы и бронетехники противника в приграничном районе Курской области. Атака осуществлялась в составе смешанной тактической группы.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе выполнения боевой задачи ориентировались на координаты, переданные авиационным наводчиком. Пуски ракет выполнялись с манёвра кабрирования (поворот вокруг поперечной оси - прим. ред.). В результате была уничтожена бронированная техника ВСУ.

После нанесения удара экипажи вертолётов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, попутно отстреливая тепловые ловушки, которые помогают избежать попаданий зенитных ракет противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил, что заданные цели были поражены.

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#техника
#всу
#рф
#курская область
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Минобороны Украины собирается привлекать женщин и инвалидов к разминированию
02 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/Neznam

Минобороны Украины сообщило о намерении начать привлекать женщин, ветеранов и инвалидов к разминированию территорий страны в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. Об этом сообщается в опубликованном ведомством сообщении.
Отмечается, что одной из главных целей противоминной деятельности в системе Минобороны Украины является равный доступ к работе в данной сфере, в частности, увеличение привлечения женщин, ветеранов, пострадавших от взрывоопасных предметов, а также лиц с инвалидностью.

При этом подчёркивается, что программу по трудоустройству инвалидов, в числе которых также есть ветераны боевых действий, на Украине реализует ООН.

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#украина
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#минобороны
#инвалиды
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#женщины
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МО РФ: 23 тысячи военных бездокументационно подтвердили статус участника СВО
02 ноября 2024, 19:18

Фото: iStock/zim286

Более 41 тысячи граждан обратились в первый день работы системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом сообщил замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, слова которого приводит ТАСС.
1 ноября во всех регионах России запустили системы подтверждения статуса участника СВО без документов и определили единый образец справки, подтверждающей этот статус. Получить такой документ можно очно в любом отделении МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуг».

В первый день работы этой системы, запущенной по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова, для получения справки обратились более 41 тысячи россиян. На данный момент уже выданы 23 тысячи справок о статусе участника СВО.

Горемыкин подчеркнул, что в основном обращались участники спецоперации, чьи личные данные хранятся в информационной базе. Им уже выдали справки. Остальные заявления рассматриваются, в том числе в соответствующих государственных органах власти.

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#госуслуги
#мфц
#данные
#справки
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СК РФ расследует гибель российских военных в Курской области
02 ноября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Главное военное следственное управление СК России инициировали расследование гибели российских военнослужащих в Курской области. Есть основания полагать, что они были убиты не на поле боя, а в плену.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. Поводом для таких подозрений стала опубликованная в социальных сетях фотография, на которой запечатлены российские бойцы без признаков жизни. У одного из них руки связаны за спиной, что даёт основания подозревать, что они были убиты не во время выполнения боевого задания, а уже в плену.

Руководителю следственного управления ГВCУ СК России поручено вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Следователям предстоит установить точное место съёмки, выяснить все обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства и установить всех причастных к преступлению.

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#съёмки
#новости
#ск
#курская область
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Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года
02 ноября 2024, 18:30

ВСУ столкнулись с одним из самых мощных наступлений ВС РФ с февраля 2022 года. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии во главе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.
Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях фронта, требуют регулярного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений российских войск с февраля 2022 года, написал Сырский в своём Telegram-канале.

Главком ВСУ указал на усилия Чехии для оказания поддержки Украины. В частности, он отметил коалицию по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, авиационную коалицию, а также коалицию интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО). После он выразил надежду на продолжение сотрудничества Киева и Праги и реализации данных инициатив.

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#всу
#украина
#александр сырский
#вс рф
#сво
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Путин назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
02 ноября 2024, 18:20

Фото: iStock/Ruthie Arora

Президент России Владимир Путин назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшей боевой машиной своего класса в мире. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».
Глава государства отметил, что можно с уверенностью сказать, что этот танк является самым лучшим в мире, поскольку как только он выходит на позицию, враг оказывается в западне.

Танк Т-90М был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Это одна из модификаций танка Т-90А, которая отличается от предшественников новой конструкцией башенного модуля с многослойным бронированием. Боевую машину оснастили пушкой 2А82-1М и цифровым комплексом управления огнём «Калина». В танке установлен двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, а его защиту обеспечивает динамическая защита «Реликт».

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#танки
#владимир путин
#вс рф
#техника
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