Леонид Слуцкий (Фото: сайт Кремля)
Президент Чехии Пётр Павел подписал смертный приговор согражданам, разрешив им присоединиться к ВСУ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Петра Павела сообщило, что 60 граждан Чехии получили разрешение на присоединение к ВСУ.
Выдача такого разрешения и одобрение намерений чехов принимать участие в боевых действиях против России были неправильными о стороны Павела, поскольку этим он подписал смертный приговор своим согражданам. И всё это он сделал ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод Украины, отметил Слуцкий.
Также политик подчеркнул, что 60 новых военных в рядах ВСУ никак не изменят положение украинской армии на фронте. Однако их участие в конфликте является плохим прецедентом, в первую очередь, для самой Чехии.
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Выдача такого разрешения и одобрение намерений чехов принимать участие в боевых действиях против России были неправильными о стороны Павела, поскольку этим он подписал смертный приговор своим согражданам. И всё это он сделал ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод Украины, отметил Слуцкий.
Также политик подчеркнул, что 60 новых военных в рядах ВСУ никак не изменят положение украинской армии на фронте. Однако их участие в конфликте является плохим прецедентом, в первую очередь, для самой Чехии.
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Анастасия Чинкова