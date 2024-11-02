Захарова о вступлении чехов в ВСУ: Президенту Чехии не нужны свои граждане

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)
Те 66 граждан Чехии, которым президент республики Петр Павел разрешил отправиться на Украину и вступить в ВСУ, очевидно, больше не нужны своей стране. об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала «Известиям» решение чешского лидера по поводу участия граждан республики в конфликте на Украине.
Ранее в этот день Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Филиппа Платоша сообщило, что Павел позволил 66 гражданам Чехии отправиться на Украину с тем, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Всего такое разрешение запросили 180 человек. Известно, что раньше некоторое количество чехов отправились на Украину самостоятельно, безо всякого разрешения.
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«Видимо, они больше Петру не нужны», — сказала российский дипломат.
Ранее в этот день Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Филиппа Платоша сообщило, что Павел позволил 66 гражданам Чехии отправиться на Украину с тем, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Всего такое разрешение запросили 180 человек. Известно, что раньше некоторое количество чехов отправились на Украину самостоятельно, безо всякого разрешения.
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Александр Бойцов