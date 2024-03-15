Смесь тубдиспансера и СИЗО: журналист рассказал о военных учебных центрах на Украине

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Военные учебные центры для мобилизованных и добровольцев на Украине больше напоминают колонии для заключённых. Об этом рассказал вступивший в ВСУ украинский журналист Станислав Асеев, чьи слова приводит издание «Страна.ua».
Он сообщил, что группу новобранцев, в составе которой был и он, привезли в военный учебный центр. Обстановка в нём, по словам журналиста, больше напоминала СИЗО и тубдиспансер. На стенах были плесень и грибок, в помещениях высокая влажность и большое количество больных.
Асеев подчеркнул, что курсанты, проходящие обучение в таких условиях, шутят, что при встрече с российскими бойцами они начнут громко кашлять и швырять в них дрова, поскольку больше ничего не могут и не имеют оружия.
Ранее командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» сообщил, что только 20% украинцев от количества, которое собираются мобилизовать, реально имеют мотивацию на несение службы.
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Асеев подчеркнул, что курсанты, проходящие обучение в таких условиях, шутят, что при встрече с российскими бойцами они начнут громко кашлять и швырять в них дрова, поскольку больше ничего не могут и не имеют оружия.
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Анастасия Чинкова