«Вся пехота уйдёт под землю»: На Украине предсказали тотальное господство дронов

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Через полгода-год обе стороны начнут производить достаточно FPV-дронов, чтобы уничтожать каждого солдата. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на слова военного эксперта и специалиста по дронам Сергея «Флеша» Бескрестнова.
«И днем, и ночью на поверхности, в полосе 6 км, все бойцы будут обнаруживаться и уничтожаться. Вся пехота уйдет под землю. Вся активность в ближней зоне ляжет на управляемые наземные роботы», – написал тот.Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации — летом 2021 года, сообщил ранее глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения министра. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.
Руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.
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