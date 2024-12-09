«Смешно выглядит»: политолог оценил отказ Зеленского от предложения Трампа

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Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня в украинском конфликте выглядит смешно. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, Зеленский может позволять себе такие высказывания, пока у 47-го американского президента не состоялась инаугурация.
«То, что Зеленский якобы перечит Трампу, смешно выглядит. Никто никому не перечит. Пока Трамп еще не президент, Зеленский может себе позволять высказывания в стиле «ни пяди земли не отдадим», которая на самом деле не принадлежит и не принадлежала ему никогда. Но когда Трамп станет президентом, взойдет на престол, тогда и риторика поменяется», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».В то же время руководитель центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев отметил, что сейчас нет четкого понимания позиции Трампа, так как с его стороны до сих пор не было однозначных и ясных заявлений. В комментарии для Pravda.Ru он подчеркнул, что вся имеющаяся сейчас информация о позиции избранного президента США — это домыслы и предположения различных аналитиков, так как по американскому закону Трамп не может ничего критиковать или предлагать действующему главе государства до своей инаугурации.
«Они должны держать язык за зубами. То, что у нас сейчас говорится здесь, это все домыслы. Реально мы не знаем, что думает Трамп», — пояснил Шмелев.Читайте также:
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