Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом

Отказ Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении огня в украинском конфликте выглядит смешно. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, Зеленский может позволять себе такие высказывания, пока у 47-го американского президента не состоялась инаугурация.