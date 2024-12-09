Зеленский заявил, что обсуждал заморозку конфликта с Трампом

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обсудил заморозку боевых действий с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, Киев «больше, чем кто-либо на свете, хотим завершения конфликта». Зеленский отметил, что против завершения противостояния якобы выступает Россия и Европе и Соединенным Штатам, в таком случае, необходимо усилить поддержку Украины в военном плане.
Он добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности, одним из которых могло бы стать приглашение в Североатлантический альянс (НАТО).
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Он добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности, одним из которых могло бы стать приглашение в Североатлантический альянс (НАТО).
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова