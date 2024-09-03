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Над территорией Курской области сбит украинский дрон, доложили в Минобороны РФ.
«…Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — доложили в ведомстве.Ранее сообщалось, что при ударе российских войск по полтавскому тренировочному центру боевиков ВСУ, украинская сторона потеряла больше 300 военнослужащих.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Киевский режим, по оценкам международного сообщества, делает все для дальнейшего усиления напряженности.
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Никита Кротов