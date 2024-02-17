СМИ назвали деталь, предзнаменующую поражение Украины

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Вооруженные силы Украины перешли к стратегии «активной обороны», повторяющей действия войск Германии, которая обернулась поражением во Второй мировой войне. Об этом пишет Business Insider.
«В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную, агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений.», — сказано в публикации.Указано, что после провала украинского контрнаступления, украинские командиры начали говорить о переходе к «активной обороне». Согласно их задумке, это должно было блокировать наступления российских войск, а в это время позволить искать возможности для нанесения контрударов и отвоевания позиций.
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Алина Юрчак