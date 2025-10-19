СМИ назвали отличительную черту саммита в Будапеште от встречи на Аляске
Администрация США перед предстоящей встречей президента Дональда Трампа с его коллегой Владимиром Путиным в Будапеште намеревается провести больше предварительных переговоров с российской стороной на низком уровне, чем это было перед саммитом на Аляске.
Как пишет The Wall Street Journal, цель — создать базу для достижения соглашений, и теперь американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, а не спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Это решение, отмечает автор, положительно восприняли Украина и европейские партнёры.
Ранее CNN сообщал, что Трамп смягчил позицию по ракетам Tomahawk для ВСУ, но окончательно не исключил их поставку. Встреча Трампа с Владимиром Зеленским прошла 17 октября — она была третьей в 2025 году.
Накануне хозяин Белого дома провёл длительный телефонный разговор с Путиным, в результате которого стороны согласовали личную встречу в Будапеште. На фоне этих событий в Киеве опасаются, что переговоры между лидерами могут повлиять на решения США по военной помощи Украине.
