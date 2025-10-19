СМИ назвали отличительную черту саммита в Будапеште от встречи на Аляске

19 октября 2025, 14:04

WSJ: США до саммита в Будапеште хотят больше встреч с Россией, чем до Аляски

Фото: istockphoto/vchal

Администрация США перед предстоящей встречей президента Дональда Трампа с его коллегой Владимиром Путиным в Будапеште намеревается провести больше предварительных переговоров с российской стороной на низком уровне, чем это было перед саммитом на Аляске.