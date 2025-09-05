Западные СМИ пишут о резкой реакции Путина на размещение иностранных войск на Украине
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на обсуждения возможного размещения западных военных на территории Украины. Об этом 5 сентября сообщила газета Washington Post (WP).
По данным издания, Путин заявил, что «любые иностранные военные на Украине будут законными целями», ответив на рассматриваемые США и рядом европейских стран планы по отправке сил для контроля за исполнением будущего мирного соглашения. Он при этом отмечал, что при подписании мирного договора Украине не потребуются дополнительные гарантии безопасности.
В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ‑2025) Путин также подчеркнул, что после достижения мира размещение войск Евросоюза на украинской территории не будет необходимо, и пообещал, что в случае достижения консенсуса Россия выполнит все договорённости и уважит гарантийные обязательства, действующие для обеих сторон — Москвы и Киева.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности 26 европейских стран участвовать в обеспечении безопасности Украины; по его словам, в обсуждениях участвовали представители 35 государств, а размещаемые силы планируется держать за пределами линии фронта.
