Западные СМИ пишут о резкой реакции Путина на размещение иностранных войск на Украине

05 сентября 2025, 17:40

WP: Путин резко ответил Западу на планы разместить военный контингент на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин резко отреагировал на обсуждения возможного размещения западных военных на территории Украины. Об этом 5 сентября сообщила газета Washington Post (WP).