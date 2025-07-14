14 июля 2025, 09:18

Фото: iStock/ Neznam

Российские войска по всем направлениям продолжают активное наступление, освобождая новые населенные пункты. Особые успехи отмечены на Угледарском, Купянском и Краснолиманском направлениях. О том, как складывается ситуация в приграничных населенных пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Харьковское направление Угледарское направление Краснолиманское направление Купянское направление Константиновское направление Покровское направление



Курская область

Сумское направление

Харьковское направление

В Германии отказали просящему Киеву в поставках ракет Taurus

Угледарское направление

Краснолиманское направление

Купянское направление

Константиновское направление

Покровское направление