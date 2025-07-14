Активное наступление ВС РФ в Харьковской области, освобождение сел Дегтярное и Николаевка: последние новости СВО на 14 июля
Российские войска по всем направлениям продолжают активное наступление, освобождая новые населенные пункты. Особые успехи отмечены на Угледарском, Купянском и Краснолиманском направлениях. О том, как складывается ситуация в приграничных населенных пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская область
За минувшие сутки не зафиксировано попыток прорыва ВСУ на российскую территорию. Противник занимался восстановлением боевого потенциала, используя для этого принудительно мобилизованных граждан, передислоцированных с учебных центров во Львовской и Одесской областях.
ВС РФ продолжают эффективное наступление, систематически оттесняя противника от рубежей Российской Федерации. Десантные подразделения добились тактического успеха в районе Бессаловки, вытеснив противника из ряда укрепленных позиций и закрепившись на освобожденных территориях. Одновременно с этим, благодаря скоординированным действиям артиллерии и авиации, на удалении от государственной границы было ликвидировано артиллерийское орудие и бронетехника ВСУ.
Сумское направление
ВСУ в этом районе не оставляют попыток вернуть утраченные позиции. Российские войска успешно отражают вражеские контратаки, одновременно развивая наступление. Морские пехотинцы РФ, преодолев упорное сопротивление противника, освободили ключевой опорный пункт в приграничном лесном массиве и в настоящее время закрепляются на занятых рубежах.
Воздушно-десантные подразделения продвинулись к южному сектору Юнаковки, где провели зачистку нескольких жилых кварталов и ликвидировали вражеские наблюдательные посты в окружающих лесных насаждениях.
За минувшие сутки противник пять раз безуспешно пытался контратаковать: одна попытка была зафиксирована в районе села Садки, ещё две — возле Андреевки и две — около Яблоновки. Все атаки были решительно пресечены российскими военными.
Харьковское направление
Российские подразделения успешно форсировали реку Северский Донец в районе Огурцово, продвинувшись на 2,5 км к западу от Волчанска. Этот стратегический успех позволил не только укрепить позиции, но и создать серьезные оперативные угрозы для украинских формирований в данном районе. В настоящее время российские бойцы закрепляются на новых рубежах, отражая попытки противника вернуть утраченные позиции. Данное продвижение открывает дополнительные возможности для развития наступления на Харьковском направлении.
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Угледарское направление
Российские войска продолжают успешное наступление на данном направлении. В ходе боевых действий полностью освобождён населённый пункт Мирное, взяты под контроль стратегически важные лесополосы. В настоящее время ведутся интенсивные бои в населенных пунктах Новохатское, Зелёный Гай и в районе урочища Грушевское.
Особое значение имеет продвижение российских подразделений в направлении административной границы с Запорожской областью. Это создаёт предпосылки для возможного расширения зоны контроля и развития наступления на новых операционных направлениях.
Краснолиманское направление
ВС РФ закрепились в районах Колодезей, Карповки и Зелёной Долины, отражая попытки контратак противника. Ведётся инженерное оборудование позиций для повышения устойчивости обороны.
В районе Нового Мира продолжаются бои – ВСУ предпринимают попытки атак при поддержке артиллерии. ВС РФ оказывают жёсткое сопротивление, нанося противнику потери. В Редкодубе отмечено усиление активности ВСУ: замечено подтягивание резервов и техники. Ведутся разведывательные мероприятия для уточнения планов противника. На данном направлении усилена контрбатарейная борьба.
Купянское направление
На данном направлении продолжаются активные наступательные действия войск РФ. В районе Богуславки, Зелёного Гая и Колесниковки идут ожесточённые бои – подразделения ВСУ оказывают упорное сопротивление, однако штурмовые группы РФ при поддержке артиллерии последовательно подавляют вражеские опорные пункты.
На Петропавловском и Хатненском направлениях зафиксировано уверенное продвижение российских войск. Противник, неся существенные потери в живой силе и технике, вынужден отходить на подготовленные резервные позиции.
Важным успехом стало полное освобождение населённого пункта Дегтярное, где в настоящее время проводятся мероприятия по зачистке территории и закреплению на достигнутых рубежах.
Константиновское направление
За минувшие сутки в районе Попова Яра российские войска улучшили свои позиции, оттеснив противника и закрепившись на новых рубежах. Продолжаются интенсивные боевые действия в Яблоновке и Щербиновке. ВСУ оказывают упорное сопротивление, однако штурмовые группы РФ при поддержке артиллерии и БПЛА методично подавляют вражеские узлы обороны.
Значимым успехом стало освобождение участка между Александро-Калиново и Катериновкой. В настоящее время ведутся работы по зачистке территории, разминированию и организации прочной обороны на занятых позициях.
Покровское направление
В результате успешного штурма сегодня утром полностью освобождено село Николаевка. Ожесточённые бои продолжаются в районе Новоторецкого, где противник, используя заранее подготовленные укрепления, оказывает упорное сопротивление.
На Фёдоровском направлении ВС РФ успешно отражают вражеские контратаки при огневой поддержке артиллерии и бронетехники. Особенно напряжённая обстановка сохраняется в районе Родинского, где сосредоточены значительные силы ВСУ. Российские войска методично выбивают противника с занимаемых позиций.