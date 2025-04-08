Трамп прокомментировал перспективы решения украинского конфликта

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон проводит переговоры с Россией и Украиной для поиска решений по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.
Трамп выразил недовольство продолжающимися боевыми действиями, назвав их «ужасными», но отметил прогресс в диалоге с обеими сторонами.
7 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве тем, что Россия продолжает бомбардировки Украины, и призвал Москву прекратить их.
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«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели)», — заявил он журналистам в ответ на вопросы про ситуацию между Россией и Украиной.Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон не будет предсказывать возможные уступки Киева и Москвы, оставляя это на усмотрение переговорных команд. Администрация США акцентирует, что ключевые решения должны приниматься с учётом интересов всех участников процесса.
7 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве тем, что Россия продолжает бомбардировки Украины, и призвал Москву прекратить их.
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Мария Моисеева