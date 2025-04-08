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Трамп прокомментировал перспективы решения украинского конфликта

Трамп: США проводят встречи с РФ и Украиной, приближаясь к достижению цели
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон проводит переговоры с Россией и Украиной для поиска решений по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.
Трамп выразил недовольство продолжающимися боевыми действиями, назвав их «ужасными», но отметил прогресс в диалоге с обеими сторонами.

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели)», — заявил он журналистам в ответ на вопросы про ситуацию между Россией и Украиной.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон не будет предсказывать возможные уступки Киева и Москвы, оставляя это на усмотрение переговорных команд. Администрация США акцентирует, что ключевые решения должны приниматься с учётом интересов всех участников процесса.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве тем, что Россия продолжает бомбардировки Украины, и призвал Москву прекратить их.

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Стало известно о появлении колумбийских наемников на границе с РФ
РИА Новости: ВСУ перебросили колумбийских наемников на границу с Курской областью
07 апреля 2025, 23:48

Фото: iStock/Olena_Z

Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил источник в российской группировке войск «Север» в беседе с РИА Новости.
«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки.
Ранее командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил украинским СМИ присутствие колумбийцев в составе штурмовых подразделений, дислоцированных в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие ещё 200 наёмников.

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил РИА Новости, что официальных данных о числе граждан страны на стороне Украины нет, но известно о 70–80 погибших. В конце марта родственники колумбийских наёмников провели акцию протеста у МИД в Боготе, требуя информации о судьбе близких.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взломали оборонные порядки украинских войск по линии населённых пунктов Шевченко — Вольное поле, что позволило выйти к Шевченко. Село расположено на границе ДНР и Запорожской области.

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#украина
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В ДНР сожгли бункеры, построенные одним из богатейших олигархов Украины
Бойцы ВС РФ в ДНР сожгли бункеры, построенные украинским олигархом Ахметовым
07 апреля 2025, 21:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские войска перед освобождением Андреевки в ДНР сожгли украинские бункеры, создание которых финансировал олигарх, один из богатейших людей Украины Ринат Ахмедов. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Харам, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что бункеры были заготовлены заранее. Судя по их состоянию, они были построены около двух лет назад. Также были заблаговременно проведены все коммуникации.

По словам Харама, в одном из таких бункеров российские бойцы ликвидировали португальских наёмников.

Впервые с такими убежищами военнослужащие ВС РФ столкнулись на подходах к Андреевке. В этом районе их было обнаружено свыше десяти.

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Екатерина Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет известного блогера
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Михаила Литвина
07 апреля 2025, 21:09

Екатерина Мизулина (фото: @ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросил Генпрокуратуру проверить военный билет известного блогера Михаила Литвина, якобы купившего документ за деньги. В своём Telegram-канале общественница также опубликовала обращения участников СВО, возмутившихся высказываниями Литвина.
Мизулина написала, что участники боевых действий обратились в правоохранительные органы с просьбой повести проверку сведений о покупке военного билета блогером. После СМИ сообщили, что прокуратура якобы начала проведение проверки, однако общественность до сих пор ждёт результатов.
Михаил Литвин (фото: Telegram @litvintm)

Руководитель «Лиги безопасного интернета» выразила надежду, что прокуроры обратят внимание на обращения военнослужащих ВС РФ.

Также она добавила, что и сама направит в Генпрокуратуру соответствующее обращение.

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ВСУ обстреляли Горловку в ДНР
ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов калибра 155 мм
07 апреля 2025, 18:21

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Украинские войска обстреляли Горловку (город, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР)), выпустив пять снарядов калибра 155 мм, в том числе кассетного типа. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал ведомства, два снаряда калибром 155 мм были выпущены по Горловке и населённому пункту Дылеевка в 16:30. Три кассетных снаряда калибром 155 мм были выпущены ВСУ в 17:35.

Ранее в своём телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли из артиллерии больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская, где находятся тяжёлые пациенты.

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#днр
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ВСУ обстреляли больницу с тяжёлыми пациентами в Запорожской области
Балицкий: ВСУ обстреляли больницу с тяжёлыми пациентами в Каменке-Днепровской
07 апреля 2025, 16:06

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска обстреляли из артиллерии больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, где находятся в том числе тяжёлые пациенты. Здание получило серьёзные повреждения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ обстреляли гражданское лечебное учреждение, где находятся десятки пациентов, многие из которых не могут самостоятельно передвигаться, поскольку подключены в аппаратам ИВЛ. К счастью, в результате обстрела, ни больные, ни сотрудники не пострадали.

Балицкий уточнил, что ударами артиллерии ВСУ были повреждены окна в отделениях, трубы тепломагистрали, электропровод и стоящий на территории легковой автомобиль.

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