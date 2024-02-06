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В Германии заявили, что Украине придется мобилизовать больше солдат

RND: Чиновник бундесвера Фройдинг уверен в росте мобилизации на Украине
06 февраля 2024, 04:12
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Власти Украины будут вынуждены мобилизовать больше солдат, в том числе из-за большого количества военных потерь. Так считает глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
В интервью немецкому агентству Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у Фройдинга спросили, понадобится ли Украине увеличить количество военнослужащих, и он ответил на данный вопрос утвердительно.

«Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат — просто из-за количества потерь. Но еще и потому, что войска, часть которых находятся на фронте уже 24 месяца, нуждаются в обновлении»,— пояснил чиновник бундесвера.


Кроме того, Фройдинг признал, что поставки боеприпасов «остаются центральным вопросом» поддержки киевского режима со стороны западных стран, и добавил, что в 2024 году Германия, вероятно, сможет более чем в два раза нарастить поставки Киеву артиллерийских боеприпасов.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил о необходимости проведения новой мобилизации на Украине, чтобы обеспечить ротацию для ВСУ. Он также отметил, что в Киеве мобилизовали уже 100 тысяч мужчин и женщин.

Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Правительство Украины представило новый законопроект о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду. Министерство обороны страны опубликовало список ключевых изменений в своем Telegram-канале, подчеркивая, что главная цель документ - установление прозрачных правил мобилизационного процесса и регулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Согласно заявлению министерства, законопроект конкретизирует срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность этого срока не указывается.Инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев предусмотрена отсрочка от мобилизации на два месяца с целью решения личных вопросов и подготовки к службе.

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#украина
#мобилизация
#военные
#германия
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«Спустили собак»: Пытавшихся бежать украинцев поймали в нескольких метрах от Румынии
Трое пытавшихся сбежать украинцев не дошли до румынской границы несколько метров
05 февраля 2024, 17:57

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинцы, пытавшиеся сбежать от мобилизации, были задержаны в нескольких метрах от границы с Румынией, об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл Вижницком районе Черновицкой области. В нескольких метрах от Румынии пограничники заметили трёх граждан Украины, которые пытались сбежать из страны. Чтобы предотвратить побег, им пришлось стрелять в воздух и спускать с поводка собак.

Пограничники пытались отыскать проводника, который собирался помочь украинцам сбежать, однако, сделать этого не удалось.

В результате, двоим из трёх неудавшихся беглецов грозит административное дело, а одному — уголовное за сопротивление сотрудника правоохранительных органов.

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#украина
#румыния
#граница
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Депутат Рады Чернев оценил возможную мобилизацию заключённых на Украине
Депутат Рады Чернев: мобилизация заключённых позволит пополнить ряды ВСУ
05 февраля 2024, 17:38

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизация заключённых станет одним из инструментов пополнения рядов украинской армии. Об этом сообщил зампред комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев в интервью изданию «РБК-Украина».
Ранее, 3 февраля, депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором будет уточняться призыв на службу заключённых.

Чернев подчеркнул, что мобилизация заключённых позволит быстро пополнить ряды ВСУ. Однако необходимо учитывать, что мобилизация должна быть добровольной. Также командиры должны соглашаться рекрутировать осуждённых и понимать, что готовы работать с ними.

Политик подчеркнул, что он лично знает командиров, которые готовы взять в свои подразделения осуждённых, а также есть осуждённые, которые желают вступить в ряды ВСУ.

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#мобилизация
#тюрьма
#украина
#законопроект
#всу
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Нидерланды готовятся к передаче Украине шести истребителей F-16
05 февраля 2024, 17:34

Фото: istock / Maikel de Vaan

Нидерланды занимаются подготовкой еще шести истребителей F-16 для поставки Украине. Об этом сообщает глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х (Ранее Twitter).

«Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ране», — отметила министр обороны.
Сейчас Нидерланды, Дания и ряд других западных государств активно участвуют в подготовке украинских пилотов и планируют передать Киеву несколько истребителей F-16. В распоряжении Нидерландов находятся 42 воздушных судка, которые заменены на более современные F-35. До этого голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные 18 будут использоваться для подготовки летчиков.


Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что направление беспилотников в Румынию соответствует курсу НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны
#вооружение
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Назван город Украины, который скоро может перейти под контроль ВС РФ
ВС РФ готовятся перекрыть основной путь снабжения ВСУ в Авдеевке
05 февраля 2024, 17:23

Фото: iStock/zim286

Российская армия планирует перекрыть основной путь снабжения сил дислоцированного в Авдеевке гарнизона ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
Издание отмечает, что российские войска значительно продвинулись к северу от Авдеевского карьера. Ожидается, что в ближайшее время Авдеевка может повторить судьбу Артёмовска и перейти под контроль российской армии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за минувшие сутки украинские войска более 80 раз обстреляли территорию региона из разных видов оружия. Больше всего ударов (30) было нанесено по Шебекинскому району.

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
#спецоперация
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Reuters: украинские военнослужащие не верят в возможность демобилизации
05 февраля 2024, 17:09

Фото: istock / Olena_Z

Солдаты Вооруженных сил Украины не верят в позитивный исход от демобилизации. Об этом пишет Reuters.
Издания приводит слова командира дивизиона БПЛА 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко, который считает, что воевать будет некому, если командование отпустит опытных бойцов.

«Давайте не будем обманывать друг друга, это не произойдет», — заявил Федоренко, говоря о демобилизации.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Ранее депутат Рады Роман Костенко заявил, что отставка Валерия Залужного расколет украинское общество. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#солдаты
#всу
#армия
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СБУ заочно возбудила дело в отношении российского генерала Якова Резанцева
05 февраля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

СБУ возбудила дело против командующего 49-й армией Южного военного округа России генерала Якова Резанцева. Об этом говорится в ведомстве.
«СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу, который командовал захватом Херсонщины. Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева-командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа России», - говорится в Telegram-канале СБУ.

Утверждается, что 24 февраля 2022 года Рязанцев лично приказал военным войти на территорию Херсонской области. Также по его инициативе российские военные установили контроль над важным аэродромом в Чернобаевке.

При этом уточняется, что для привлечения Резанцева к ответственности проводятся комплексные мероприятия.

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#контроль
#мероприятия
#telegram
#сбу
#служба
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Система ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью
05 февраля 2024, 16:03

Фото: istock / NiseriN

Средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

«Около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия за прошедшие сутки более 80 раз обстреляли территорию региона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
#бпла
#аппарат
#рф
#пво
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Пушилин: Перехвачено более 97 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой
05 февраля 2024, 15:10

Фото: iStock/vadimrysev

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что за последние трое суток украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Донецком и Макеевкой.
По информации УФСБ России по ДНР, 97 дронов были обнаружены и перехвачены, девять из которых несли взрывные устройства и были успешно подавлены и уничтожены.

«Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за последние трое суток над Донецком и Макеевкой перехвачено 97 украинских беспилотников», — говорится в сообщении Пушилина.

Среди них также находился дрон с именем «Баба-яга», использующий сигнал управления от Starlink.

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#дрон
#днр
#денис пушилин
#всу
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Хуснуллин: Лисичанск будет восстановлен по примеру Мариуполя
05 февраля 2024, 15:05

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Лисичанск будут восстанавливать по примеру Мариуполя. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире «Соловьев Live» заявил, что строительные работы начнутся, когда линия фронта будет отодвинута.

«В Лисичанске буквально вчера прилёт по хлебопекарне. Понятно, что мы там полноценную стройку развернуть не можем, но 2,5 тысячи группировку мы там рассредоточили по ремонту, по приведению в элементарный порядок. Как только отодвинется линия соприкосновения, мы уже на примере Мариуполя зайдём в штабном режиме и будем всё восстанавливать», — рассказал вице-премьер.
Он отметил, что сегодняшней «прикладной» задачей является обеспечения людей электроэнергией, теплом и водой. В дальнейшем развитие новых регионов планируется комплексно.

Ранее сообщалось, что количество жертв возросло при обстреле в Лисичанске ЛНР возросло до 28 человек. В регионе объявлен траур по жертвам обстрела. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#развитие
#строительство
#обстрел
#лнр
#всу
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