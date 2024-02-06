В Германии заявили, что Украине придется мобилизовать больше солдат

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Власти Украины будут вынуждены мобилизовать больше солдат, в том числе из-за большого количества военных потерь. Так считает глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
В интервью немецкому агентству Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у Фройдинга спросили, понадобится ли Украине увеличить количество военнослужащих, и он ответил на данный вопрос утвердительно.
Кроме того, Фройдинг признал, что поставки боеприпасов «остаются центральным вопросом» поддержки киевского режима со стороны западных стран, и добавил, что в 2024 году Германия, вероятно, сможет более чем в два раза нарастить поставки Киеву артиллерийских боеприпасов.
Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил о необходимости проведения новой мобилизации на Украине, чтобы обеспечить ротацию для ВСУ. Он также отметил, что в Киеве мобилизовали уже 100 тысяч мужчин и женщин.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Правительство Украины представило новый законопроект о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду. Министерство обороны страны опубликовало список ключевых изменений в своем Telegram-канале, подчеркивая, что главная цель документ - установление прозрачных правил мобилизационного процесса и регулирование прав военнослужащих и военнообязанных.
Согласно заявлению министерства, законопроект конкретизирует срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность этого срока не указывается.Инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев предусмотрена отсрочка от мобилизации на два месяца с целью решения личных вопросов и подготовки к службе.
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«Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат — просто из-за количества потерь. Но еще и потому, что войска, часть которых находятся на фронте уже 24 месяца, нуждаются в обновлении»,— пояснил чиновник бундесвера.
Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил о необходимости проведения новой мобилизации на Украине, чтобы обеспечить ротацию для ВСУ. Он также отметил, что в Киеве мобилизовали уже 100 тысяч мужчин и женщин.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Правительство Украины представило новый законопроект о мобилизации, который был внесен в Верховную Раду. Министерство обороны страны опубликовало список ключевых изменений в своем Telegram-канале, подчеркивая, что главная цель документ - установление прозрачных правил мобилизационного процесса и регулирование прав военнослужащих и военнообязанных.
Согласно заявлению министерства, законопроект конкретизирует срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность этого срока не указывается.Инвалиды всех групп освобождаются от призыва на воинскую службу, а для добровольцев предусмотрена отсрочка от мобилизации на два месяца с целью решения личных вопросов и подготовки к службе.
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Артем Путинцев