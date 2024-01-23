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Вооружённые силы Украины несут просто катастрофические потери. Об этом свидетельствуют быстро расширяющиеся военные кладбища.
К такому выводу пришёл побывавший в зоне боевых действий военный корреспондент испанской газеты El Mundo Хавьер Эспиноса. Он написал об очень серьёзных потерях с украинской стороны и о постоянно увеличивающихся кладбищах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.
По словам журналиста, украинцы уже утратили остатки оптимизма из-за военных неудач и отсутствия каких-либо положительных перспектив.
Ранее немецкий корреспондент Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и разговора с украинскими солдатами на передовой сообщил, что ВСУ находятся в безвыходной ситуации, так как солдаты измождены, а снарядов не хватает для отражения российских атак.
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По словам журналиста, украинцы уже утратили остатки оптимизма из-за военных неудач и отсутствия каких-либо положительных перспектив.
«Оптимизма становится всё меньше, а могил — больше», — заявил Эспиноса.
Ранее немецкий корреспондент Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и разговора с украинскими солдатами на передовой сообщил, что ВСУ находятся в безвыходной ситуации, так как солдаты измождены, а снарядов не хватает для отражения российских атак.
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Александр Бойцов