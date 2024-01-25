Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

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Президент Украины Владимир Зеленский все таки прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76, на котором находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины. В своем обращении в телеграм-канале он заявил, что Киев хочет международное расследование инцидента.
По словам украинского президента, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины занимается выяснением судьбы всех военнопленных. Глава государства также поручил главе МИД сообщить партнерам об имеющейся информации в стране.
«Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — подчеркнул украисникий лидер.
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