В США раскрыли, что стало бы с Россией, не будь у нее ядерного оружия

Фото: iStock/vadimrysev
Если бы Россия не обладала крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, то войска НАТО уже давно прогнали бы ВС РФ с территории Украины. Такое заявление сделал глава военного комитета альянса Роб Бауэр.
«Я абсолютно уверен, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и выгнали их», — заявил Бауэр.
При этом он подчеркнул, что Россия является обладателем крупнейшего ядерного арсенала в мире. Таким образом, войска НАТО официально не вводят на Украину только из-за страха перед использованием Москвой ядерного оружия в ответ на подобные недружественные шаги стран-участниц альянса.
Ранее президент России Владимир Путин выразил опасения по поводу потенциального применения ядерного оружия Западом в условиях нарастания международной напряженности. Он отметил, что никто не может гарантировать, что в случае эскалации угроз и разрушения правовых и моральных норм ядерное оружие не будет использовано.
Читайте также:
Политолог Караганов предложил способ избежать мирового конфликта
В НАТО заявили о скором появлении второго завода Rheinmetall на Украине
Медведев сообщил о прокси-войне против России с участием всего западного мира
Элина Позднякова